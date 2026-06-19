Forscher:innen haben erstmals ein Gestein auf dem Mars entdeckt, das auf der Erde schon lange bekannt ist. Es könnte völlig neue Einblicke in die Geschichte des Roten Planeten ermöglichen. Ein internationales Wissenschaftlerteam hat eine neue Gesteinsart auf dem Mars entdeckt. Die Entdeckung ermöglicht einen seltenen Einblick in die Vergangenheit des Mars und könnte Forscher:innen dabei helfen, die rund 4,5 Milliarden Jahre alte Geschichte des Planeten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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