London (www.anleihencheck.de) - Der neue Fed-Präsident Kevin Warsh schlug bei seiner ersten Sitzung einen eher restriktiven Tonfall an und löste eine Abflachung der Renditekurve für US-Staatsanleihen aus, so Mark Dowding, Fixed Income CIO bei RBC BlueBay Asset Management.Der neue Fed-Präsident Kevin Warsh habe bei seiner ersten Sitzung einen eher restriktiven Tonfall angeschlagen und habe eine Abflachung der Renditekurve für US-Staatsanleihen ausgelöst. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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