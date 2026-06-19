Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Asian Development Bank (ADB), eine multilaterale Entwicklungsbank mit Sitz in Manila, bringt eine neue Anleihe (ISIN XS3408976XXX/ WKN A4EWCN) mit einem Volumen von 1,25 Milliarden Euro auf den Markt, so die Börse Stuttgart.Der Kupon betrage 3,100% pro Jahr und werde einmal jährlich ausgeschüttet. Die nächste Zinszahlung sei für den 17. Juni 2027 vorgesehen, das Laufzeitende sei am 17. Juni 2033. Der aktuelle Kurs liege bei rund 100,82% (Stand: 18.06.2026), die Rendite bis zur Fälligkeit betrage aktuell etwa 2,96%. Da die Anleihe in Euro denominiert sei, bestehe für Euro-Anleger kein Währungsrisiko. Die Ratingagentur Fitch bescheinige der Asian Development Bank das Höchstrating AAA. (News vom 18.06.2026) (19.06.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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