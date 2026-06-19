Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Norddeutsche Landesbank Girozentrale (NordLB) hat eine neue Unternehmensanleihe (ISIN DE000NLB5XXX/ WKN NLB554) mit einem Volumen von bis zu 500 Millionen Euro begeben, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe biete einen festen Jahreszinssatz von 3,375%, der einmal jährlich ausgezahlt werde. Die erste Zinszahlung erfolge am 17. Juni 2027, das Laufzeitende sei der 17. Juni 2031. Die Anleihe habe eine Stückelung von 1.000 Euro. Der aktuelle Kurs liege bei rund 100,52% (Stand: 18.06.2026), die Rendite bis zur Fälligkeit betrage aktuell etwa 3,26%. Da die Anleihe in Euro denominiert sei, bestehe für Euro-Anleger kein Währungsrisiko. Moody's bewerte die NordLB mit einem Investment-Grade-Rating von Aa2. (News vom 18.06.2026) (19.06.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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