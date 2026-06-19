Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Kevin Warsh leitete am Mittwoch erstmals die Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank Federal Reserve, so die Börse Stuttgart.Wie allgemein erwartet, habe die Fed den Leitzins unverändert in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen - die Entscheidung sei einstimmig gefallen. Weitaus mehr Aufmerksamkeit als das Ergebnis selbst hätten jedoch die aktualisierten Zinsprojektionen auf sich gezogen: Neun von 18 abstimmenden Notenbankern würden bis Jahresende mindestens eine Zinserhöhung für angemessen halten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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