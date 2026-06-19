Kia erweitert das Angebot des PV5 Passenger in Deutschland. Neben dem bisher bestellbaren Fünfsitzer sind nun auch Varianten mit sechs und sieben Sitzen erhältlich. Zudem kündigt Kia für den Elektro-Kleinbus mehrere Updates für das neue Modelljahr an. Ein 22-kW-Onboard-Lader soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Der Kia PV5 Passenger steht wie die Cargo-Variante nicht auf der bekannten Pkw-Architektur E-GMP, sondern auf der neuen E-GMP.S ("Electric ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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