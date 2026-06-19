© Foto: Matthias Balk - dpaFrank Thelen zählte zu den bekanntesten Bitcoin-Befürwortern. Nun soll er alle seine Coins verkauft haben - sowohl privat als auch in seinen Fonds. Was ist da los?Lange galt Frank Thelen als einer der prominentesten Befürworter von Bitcoin in Deutschland. Nun vollzieht er eine radikale Kehrtwende: Der Tech-Investor hat laut der Bild-Zeitung sämtliche Bitcoin-Bestände verkauft - sowohl privat als auch in seinem Fonds-Umfeld. Dieser Schritt wirkt wie ein Paukenschlag, denn Thelen hat Bitcoin jahrelang nicht nur als Spekulationsobjekt, sondern als große Zukunftsidee verstanden. Jetzt überwiegt offenbar die Sorge, dass die Risiken nicht mehr ausreichend berücksichtigt werden. Im Mittelpunkt …Den vollständigen Artikel lesen
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