München (ots) -Drei bahnbrechende Innovationen erweitern das integrierte Energie-Ökosystem von Solplanet und werden erstmals auf der Intersolar Europe 2026 in München vorgestelltMünchen, 23.-25. Juni 2026 - Solplanet, die weltweit anerkannte Marke für Solar- und Energiespeicherlösungen, nimmt an der Intersolar Europe 2026 teil und präsentiert dort eine ganzheitliche Vision für die Zukunft der gewerblichen Energieversorgung: intelligente, vernetzte und skalierbare Systeme - unterstützt durch KI, wobei das Fachwissen der Menschen weiterhin im Mittelpunkt steht.Im Einklang mit seiner Mission "Solar for Everybody" konzentriert sich Solplanet darauf, intelligente Energielösungen für Privathaushalte, Gewerbe und Industrie sowie für Großanlagen zugänglich und praxisnah zu gestalten. Dieser Ansatz spiegelt sich in einer engen Zusammenarbeit mit Partnern, einer starken lokalen Unterstützung und einer wachsenden globalen Gemeinschaft wider, die auf gemeinsamem Fachwissen und operativer Erfahrung basiert. Unter dem Motto "Follow the blue" unterstreicht Solplanet den Wert langfristiger Partnerschaften und lädt die Besucher in Halle B4, Stand 230 auf der Messe München ein, Teil einer gemeinsamen Vision für eine stärker vernetzte und menschenorientierte Energiezukunft zu werden.Drei wichtige Innovationen für intelligente Energiesysteme im gewerblichen BereichAuf der Intersolar 2026 wird dieser Ansatz durch die gemeinsame Einführung von drei zentralen Innovationen zum Leben erweckt, die das integrierte Energie-Ökosystem von Solplanet erweitern:- AI-Hub für gewerbliche und industrielle ENergiesysteme- C&I Energiespeichersysteme- Cloud-API-Plattform der nächsten Generation für den europäischen und internationalen EnergiemarktDiese Lösungen wurden entwickelt, um der zunehmenden Komplexität gewerblicher und industrieller Energieinfrastrukturen gerecht zu werden, in denen Photovoltaik, Speicherung, Notstromsysteme, das Laden von Elektrofahrzeugen und flexible Lasten koordiniert und effizient gesteuert werden müssen.AI-Hub für gewerbliche und industrielle EnergiesystemeDer gemeinsam mit den kommerziellen Speichersystemen eingeführte AI-Hub für C&I-Energiesysteme soll die Verwaltung dezentraler gewerblicher Energieanlagen durch eine einheitliche Systemarchitektur vereinfachen.Die Plattform integriert String-Wechselrichter für Photovoltaikanlagen, Hybrid-Wechselrichter und Speichersysteme in ein zentral verwaltetes Energiesystem und ermöglicht so eine effizientere Inbetriebnahme, einen effizienteren Betrieb und eine bessere Skalierbarkeit bei Projekten unterschiedlicher Größe.Zu den wichtigsten Funktionen gehören:- Flexible Kombination von Photovoltaik und Speichern über mehrere Leistungsklassen hinweg- Zentrale Inbetriebnahme und zentraler Betrieb des Systems- Vereinfachte Verwaltung von Anlagen mit mehreren Geräten- Skalierbare Architektur für wachsende C&I-AnwendungenDas System unterstützt Anwendungsfälle zur intelligenten Energieoptimierung wie die Maximierung des Eigenverbrauchs, Spitzenlastabdeckung, Lastverschiebung und optimierte Netzinteraktion. Darüber hinaus ist es darauf ausgelegt, die Energieversorgungssicherheit durch skalierbare Notstromfunktionen und die optionale Integration von Generatoren zu gewährleisten.Cloud-API-Plattform der nächsten Generation für den europäischen MarktNeben seinen Hardware-Innovationen stellt Solplanet eine Cloud-API-Plattform der nächsten Generation vor, die speziell für den europäischen und internationalen Energiemarkt entwickelt wurde und eine sichere und skalierbare Integration dezentraler Energiesysteme ermöglicht.Angesichts der zunehmenden Vernetzung von Energiesystemen soll die Plattform Integratoren, Installateure, Energieversorger, Aggregatoren und Softwarepartner dabei unterstützen, fortschrittliche Energieanwendungen ohne komplexe Integrationsprozesse zu implementieren.Zu den wichtigsten Funktionen gehören:- API-First-Architektur für eine flexible Systemintegration- OAuth 2.0-basierte Authentifizierung und Autorisierung- Webhook-basierte Echtzeitkommunikation- Entwicklerfreundliche Onboarding-Prozesse und Dokumentation- Skalierbare Cloud-Infrastruktur für große verteilte EnergieflottenDie Plattform ist darauf ausgelegt, anspruchsvolle Anwendungsfälle wie netzunterstützendes Energiemanagement, Batterieorchestrierung, dynamische Tarife und Flexibilitätsdienste - einschließlich Stromversorgungsmodelle für Mieter - zu unterstützen.Eine spezielle Simulations- und Testumgebung mit echter Hardware-Integration ermöglicht schnellere Validierungszyklen und eine zuverlässigere Einbindung von Partnern.BranchenkontextDie gewerbliche Energielandschaft Europas wird durch volatile Strompreise, Netzengpässe und die rasante Elektrifizierung von Geschäftsabläufen - von Elektrofahrzeugflotten über Wärmepumpen bis hin zu dekarbonisierten Industrieprozessen - neu gestaltet. Steigende Netzentgelte und Strafen bei Spitzenlasten zwingen Unternehmen dazu, über die reine Stromerzeugung hinauszugehen und auf eine intelligentere, flexiblere Energiesteuerung umzusteigen.Gleichzeitig entwickelt sich die Batteriespeicherung von einer passiven Notstromlösung zu einem aktiven Bestandteil des Energiemanagements, der Spitzenlastabdeckung, Lastverschiebung und die Teilnahme an aufstrebenden Flexibilitätsmärkten ermöglicht. Dieser Wandel beschleunigt die Nachfrage nach interoperablen, cloudbasierten Systemen, die PV-Anlagen, Speicher, E-Auto-Ladestationen und Verbraucher in Echtzeit koordinieren können.Die neuesten Hardware- und Software-Innovationen von Solplanet sind genau auf diesen Moment zugeschnitten - sie verwandeln Komplexität in koordinierte, skalierbare und KI-gestützte gewerbliche Energiesysteme, die für das nächste Energiekapitel Europas gerüstet sind.Über Solplanet / AISWEISolplanet ist die internationale Marke von AISWEI, einem globalen Anbieter von intelligenten Energielösungen für Privathaushalte, Gewerbe und Industrie sowie für Großanlagen. Durch die Kombination von Photovoltaik-Wechselrichtern, Energiespeichersystemen und intelligentem Energiemanagement unterstützt Solplanet den gesamten Lebenszyklus der Energienutzung - und hilft Kunden dabei, die Leistung zu optimieren, die Energieunabhängigkeit zu steigern und den Wert ihrer Energieanlagen zu maximieren. AISWEI mit Hauptsitz in Shanghai ist ein unabhängiges Forschungs-, Entwicklungs- und Fertigungsunternehmen mit rund 1.800 Mitarbeitern und einer globalen Präsenz in über 100 Ländern und Regionen. Die Lösungen von Solplanet erfüllen internationale Qualitätsstandards und entsprechen den lokalen gesetzlichen Anforderungen.Kontaktieren Sie Solplanet:Catrin Claver HonerSolplanet Global Marketing DirectorMail: pr@solplanet.netWeb: solplanet.netOriginal-Content von: Solplanet by Aiswei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182843/6297954