Ob in der Batteriefertigung für Smartphones oder Tablets, bei der Herstellung von Hardware für Rechenzentren oder anderen elektronischen Komponenten: Mit seinen Industriekameras und Bildverarbeitungslösungen hilft Basler Kunden rund um den Globus, industrielle Herstellungsprozesse zu automatisieren. Als einer der führenden Anbieter ist das Unternehmen in diesem strukturell wachsenden Zukunftsmarkt mit hoher strategischer Bedeutung stark positioniert. An der Börse kommt das gut an.Nach erfolgreicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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