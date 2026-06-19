United Health Group - UNH: Der Krankenversicherer ist auf dem Weg der Besserung!

20er-EMA bietet Support!

Bessere Zahlen, höhere Gewinnprognose und sinkende Kosten: UnitedHealth (UNH) sendet nach einer schwierigen Phase wieder positive Signale an die Anleger!

United Health Group (UNH) - US23804L1035

Rückblick: Zwei markante Gap Ups prägen den jüngsten Chartverlauf der United-Health-Aktie. Das Halbjahresplus von 24 Prozent zeigt, dass die Bullen wieder Kauflaune haben. Der aktuelle Rücksetzer zum 20-Tageschnitt könnte noch am heutigen Freitag zu einem Long Trade einladen.

United-Health-Group-Aktie: Chart vom 18.06.2026, Kürzel: UNH Kurs: 400.96 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Mit derzwischen den beiden gelben Linien eingezeichneten Risikospanne und dem per Measured Move ermittelten Kursziel kommen wir auf ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis von circa 2:1. Die anstehenden Earnings am 16. Juli erlauben einen mehrwöchigen Swingtrade, ohne dass aufgrund der Quartalsmeldung eine höhere Volatilität zu erwarten wäre.

Mögliches bärisches Szenario

Da sich das Wertpapier zuletzt sehr eng am 20er-EMA orientierte, nutzen wir die grüne Linie zur Absicherung und platzieren den Stop Loss knapp darunter. Die nachstehend genannten Risiken in Form regulatorischer Eingriffe und steigender Gesundheitskosten bestehen schließlich permanent, sodass Abverkäufe der United-Health-Aktie auch außerhalb der Earnins Season stattfinden könnten.

Meinung

Die UnitedHealth Group aus Minnetonka ist der größte private Krankenversicherer der USA und bietet mit den Geschäftsbereichen UnitedHealthcare und Optum Krankenversicherungen, Gesundheitsdienstleistungen, Apothekenservices sowie Daten- und Technologielösungen für das Gesundheitswesen an. Nachdem die Aktie im vergangenen Jahr massiv unter Druck geraten war, weil stark gestiegene Behandlungskosten die Gewinne belasteten, die Gewinnprognose zurückgenommen wurde, ein überraschender Chefwechsel für Verunsicherung sorgte und Untersuchungen der US-Justiz zu den Medicare-Abrechnungspraktiken des Konzerns die Sorgen der Anleger verstärkten, hellt sich das Bild nun wieder auf. Im jüngsten Quartal übertraf UnitedHealth mit einem Gewinn je Aktie von 7.23 USD und einem Umsatz von 111.72 Milliarden USD die Erwartungen der Analysten. Gleichzeitig hob das Management die Gewinnprognose für 2026 von über 17.75 USD auf über 18.25 USD je Aktie an. Positiv wirkte sich vor allem die verbesserte Kostenkontrolle aus: Die medizinische Leistungsquote sank von 84.8 Prozent auf 83.9 Prozent, was die Profitabilität erhöhte. Zudem investiert der Konzern verstärkt in künstliche Intelligenz und die Digitalisierung seiner Prozesse, um Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit weiter auszubauen. Risiken bestehen weiterhin durch regulatorische Eingriffe sowie steigende Gesundheitskosten.





Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 364.13 Milliarden USD

Meine Meinung zu UNH ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.xtb.com/de/Marktanalysen/Trading-News/united-health-group-aktie-im-fokus-starke-zahlen-und-prognose-anhebung-jetzt-aktien-kaufen

Veröffentlichungsdatum: 19.06.2026

Autor: Thomas Canali

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