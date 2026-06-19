Am 16.06.2026 tagten wieder die Mitglieder des PSVaG und zogen u. a. Bilanz zur aktuellen Entwicklung in der Insolvenzsicherung. Der Leistungsaufwand des Vereins ist im Vergleich zum Vorjahr um etwa ein Drittel angestiegen. Dementsprechend rechne er auch mit einer Steigerung des Beitragssatzes für 2026. Beim Pensions-Sicherungs-Verein (PSVaG), der sich der Insolvenzsicherung deutscher Unternehmen annimmt, ist der Leistungsaufwand zuletzt gestiegen. Hintergrund ist eine anhaltend schwache Konjunktur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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