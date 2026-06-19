KI ist immer fair und objektiv? Nicht immer, meint Stefanie Weidner und weist darauf hin, wo der Knackpunkt liegt, z. B. bei Bewerbungsprozessen. Diese Herausforderung war Thema des FemSurance Community Calls im Juni - aber auch, warum die Lösung gerade in der Versicherungsbranche liegen könnte. Das Themenjahr "Gap Year" der FemSurance weiter nimmt Fahrt auf. Im Juni stellte Stefanie Weidner, Leitung Unternehmensentwicklung bei GründerFinanz und Unternehmerin, im FemSurance Community Call das Thema ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact