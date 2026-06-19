Der Ölmarkt steht am Freitag im Zentrum der Finanzmärkte. Nach der Entspannung zwischen den USA und Iran sind die Preise für Rohöl deutlich zurückgekommen. Für Anleger rückt damit eine zentrale Frage in den Vordergrund: Entlastet billigeres Öl jetzt Aktien, Anleihen und Verbraucherpreise?Ölpreis fällt nach Nahost Entspannung Die Preise für Rohöl steuern laut aktuellen Marktberichten auf einen Wochenverlust von rund 9 Prozent zu. Auslöser ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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