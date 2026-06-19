Wir führen momentan 35 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei 83%. In dieser Woche haben wir einen Newsbeitrag gebracht, einen Nachkauf vorgenommen, zwei Stops und ein Ziel angepasst, eine Einstufung geändert, einen Marktkommentar veröffentlicht und ein Kauflimit platziert. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop & Go.
https://www.finanzen100.de/premium/bernecker-boersenkompass/stop-go-boersenkompass-portfolio-ein-kauflimit-ein-nachkauf-ein-marktkommentar-und-zwei-stops_H1426051299_6799581/
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