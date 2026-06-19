Artifacts kommen jetzt auch zu Claude Code: Die Funktion, die bisher nur für Cowork verfügbar war, zeigt automatisch, was die KI gemacht hat, und hält Teams mit Live-Updates auf dem Laufenden. Die KI hat den Bug gefunden, den Code angepasst und mehrere Stunden analysiert. Doch wie erklärt man dem Rest des Teams, was dabei eigentlich passiert ist? Anthropic hat dafür jetzt eine neue Lösung. Im April hat das Unternehmen mit den Live Artifacts in Claude ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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