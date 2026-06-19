Das Audi-Werk im ungarischen GyÅ'r hat mit der Serienproduktion des neuen Elektroantriebs namens MEBeco begonnen. Dieser soll als als erstes den neuen Cupra Raval antreiben sowie im Anschluss weitere Modelle aus der neuen E-Kleinwagenfamilie des Volkswagen-Konzerns. Der Standort wurde bereits seit 2022 auf die Serienproduktion der neuen Elektroantriebe vorbereitet, das Investitionsvolumen lag bei 350 Millionen Euro. Dabei flossen 22,5 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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