© Foto: adobe.stock.comGoldman Sachs senkte seine Prognose für den Goldpreis zum Jahresende um 500 US-Dollar, da man davon ausgeht, dass die US-Notenbank Federal Reserve die Zinssätze im Jahr 2026 voraussichtlich nicht mehr senken wird. Die Rohstoffstrategen Lina Thomas und Daan Struyven schreiben am Donnerstag, dass sie nun mit einem Anstieg des Goldpreises auf 4.900 US-Dollar pro Unze bis Dezember rechnen. Das liegt unter ihrer vorherigen Prognose von 5.400 US-Dollar. Der Goldpreis fiel am Donnerstag um rund 1,5 Prozent auf 4.184 US-Dollar pro Unze. Auch am Freitag bewegt sich das gelbe Edelmetall um über 1 Prozent auf rotem Terrain. Folglich kratzt der Kurs am Wert von 4.100 US-Dollar. Damit bewegt sich der …
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