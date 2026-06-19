Das war vielleicht eine rekordverdächtige Woche! Ich bin mir aber nicht sicher, ob es nur die Euphorie über ein voraussichtliches Ende des Schlamassels im Iran ist oder auch die Tatsache, dass manche Investoren die allgemein gute Stimmung durch die Fußball-WM zur einen oder anderen Order veranlasste. Am Wiener Parkett stechen mir dabei die AT&S AG und die Lenzing AG ins Auge.Lenzings Story rund um biobasierte High-Performance-Vliesstofflösungen ließ ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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