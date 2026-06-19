Die Western Digital-Aktie setzte auch am gestrigen Donnerstag ihre atemberaubende Kursrallye fort und stieg auf ein neues Allzeithoch. Innerhalb der letzten zwölf Monate hat sich der Kurs des Speicherherstellers damit mehr als verzwölffacht. Hat die Aktie noch Luft nach oben oder müssen sich Anleger auf einen brutalen Absturz gefasst machen? Die Kursziele hinken hinterher Obwohl einige Bankanalysten ihre Kursziele für die Western Digital-Aktie zuletzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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