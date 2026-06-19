Neue Studiendaten zu Lillys Abnehmspritze Retatrutid begeistern Ärzte und Analysten gleichermaßen. Doch beim Konkurrenzprodukt in Pillenform läuft bislang schleppend. Berenberg zieht trotzdem ihr Kursziel deutlich an. Die Investmentbank Berenberg traut Eli Lilly nach neuen Studiendaten zu seinem Abnehmpräparat Retatrutid noch mehr zu und hebt das Kursziel für die Aktie auf 1.135 US-Dollar an, von zuvor 1.050 Dollar. Die Einstufung bleibt bei "Hold", da der Pharmariese trotz starker ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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