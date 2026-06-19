Mainz (ots) -
Woche 26/26
Mi., 24.6.
Bitte Programmänderung ab 14.00 Uhr beachten:
14.00 Heute im Parlament (VPS 13.59/HD/UT)
Regierungsbefragung Bundeskanzler Merz
Reporterin: Andrea Maurer
Moderation: Ines Trams
Im Streaming: 24. Juni 2026, 14.00 Uhr bis 24. Juni 2028
(Weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen. "heute - in Deutschland" entfällt.)
"Die Küchenschlacht" verschiebt sich auf Do., 25.6., 11.15 Uhr.)
Do., 25.6.
Bitte Programmänderung beachten:
11.l5 Die Küchenschlacht (VPS 11.14)
(Text und weitere Angaben s. 24.6.2026)
(Weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen.
"SOKO Stuttgart: Vermächtnis" verschiebt sich auf 4.00 Uhr.)
_____________________________
Bitte Änderung beachten:
4.00 SOKO Stuttgart (VPS 11.15)
Vermächtnis
(Weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen.
Die Wiederholung " SOKO Stuttgart: Bibelfest" entfällt.)
Woche 28/26
Sa., 4.7.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
17.35 ZDF.reportage (HD/UT)
Brennpunkt Freibad
Sommer, Sonne, Schlägerei?
Film von Martin Gronemeyer
Deutschland 2025
Im Streaming: 3. Juli 2026, 09.00 Uhr bis 3. Juli 2031
(Bitte auch für die Wiederholung am So., 5.7., um 5.00 Uhr beachten.)
Woche 29/26
Sa., 11.7.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
17.35 ZDF.reportage (HD/UT)
Leben auf dem Campingplatz
Zwischen Räumung und Neuanfang
Film von Christina Georgi
Deutschland 2026
Im Streaming: 10. Juli 2026, 09.00 Uhr bis 10. Juli 2031
(Bitte auch für die Wiederholung am So., 12.7., um 5.00 Uhr beachten.)
Woche 30/26
Sa., 18.7.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
17.35 ZDF.reportage (HD/UT)
Urlaub im Karwendel
Abenteuer Alpenwelt
Film von Christina Munzel
Deutschland 2026
Im Streaming: 17. Juli 2026, 09.00 Uhr bis 17. Juli 2031
(Bitte auch für die Wiederholung am So., 19.7., um 5.00 Uhr beachten.)
Woche 31/26
Sa., 25.7.
10.15 ZDFsportstudio live
Die Finals 2026
. . .
ca. 13.15 Uhr
Rudern
Halbfinale Achter Frauen und Männer
Bitte Ergänzung beachten:
Kommentator: Arne Siemann
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6298067
Woche 26/26
Mi., 24.6.
Bitte Programmänderung ab 14.00 Uhr beachten:
14.00 Heute im Parlament (VPS 13.59/HD/UT)
Regierungsbefragung Bundeskanzler Merz
Reporterin: Andrea Maurer
Moderation: Ines Trams
Im Streaming: 24. Juni 2026, 14.00 Uhr bis 24. Juni 2028
(Weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen. "heute - in Deutschland" entfällt.)
"Die Küchenschlacht" verschiebt sich auf Do., 25.6., 11.15 Uhr.)
Do., 25.6.
Bitte Programmänderung beachten:
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(Text und weitere Angaben s. 24.6.2026)
(Weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen.
"SOKO Stuttgart: Vermächtnis" verschiebt sich auf 4.00 Uhr.)
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Bitte Änderung beachten:
4.00 SOKO Stuttgart (VPS 11.15)
Vermächtnis
(Weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen.
Die Wiederholung " SOKO Stuttgart: Bibelfest" entfällt.)
Woche 28/26
Sa., 4.7.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
17.35 ZDF.reportage (HD/UT)
Brennpunkt Freibad
Sommer, Sonne, Schlägerei?
Film von Martin Gronemeyer
Deutschland 2025
Im Streaming: 3. Juli 2026, 09.00 Uhr bis 3. Juli 2031
(Bitte auch für die Wiederholung am So., 5.7., um 5.00 Uhr beachten.)
Woche 29/26
Sa., 11.7.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
17.35 ZDF.reportage (HD/UT)
Leben auf dem Campingplatz
Zwischen Räumung und Neuanfang
Film von Christina Georgi
Deutschland 2026
Im Streaming: 10. Juli 2026, 09.00 Uhr bis 10. Juli 2031
(Bitte auch für die Wiederholung am So., 12.7., um 5.00 Uhr beachten.)
Woche 30/26
Sa., 18.7.
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17.35 ZDF.reportage (HD/UT)
Urlaub im Karwendel
Abenteuer Alpenwelt
Film von Christina Munzel
Deutschland 2026
Im Streaming: 17. Juli 2026, 09.00 Uhr bis 17. Juli 2031
(Bitte auch für die Wiederholung am So., 19.7., um 5.00 Uhr beachten.)
Woche 31/26
Sa., 25.7.
10.15 ZDFsportstudio live
Die Finals 2026
. . .
ca. 13.15 Uhr
Rudern
Halbfinale Achter Frauen und Männer
Bitte Ergänzung beachten:
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