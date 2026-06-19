Rechtsanwalt Dr. Gernot Stenger und Versicherungsmathematiker Axel Kleinlein wollen Basisrentenverträge, die seit 2019 abgeschlossen wurden, auf ihren Kundennutzen überprüfen. Fehlt dieser aus ihrer Sicht, sehen sie Ansatzpunkte für eine Rückabwicklung der Verträge. Rürup-Renten, offiziell Basisrenten, stehen seit Jahren in der Kritik. Beanstandet werden unter anderem die eingeschränkte Flexibilität und Vererbbarkeit, der zwingende Rentenbezug sowie eine vergleichsweise geringe Rendite infolge hoher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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