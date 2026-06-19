Hamburg (ots) -"Yareds Zeitreisen" heißt es ab dem 12. August im NDR Fernsehen - statt bisher "Meyer-Burckhardts Zeitreisen". Denn Yared Dibaba übernimmt die Moderation der beliebten historischen Sendereihe von seinem Kollegen Hubertus Meyer-Burckhardt - und freut sich sehr auf diese Aufgabe: "Historische Geschichten und Anekdoten waren für mich schon immer Highlights in meinen bisherigen Sendungen - toll, dass ich nun eine eigene Reihe dazu präsentieren darf".In der Reihe ist Yared - wie schon sein Vorgänger - mit rund 100 Jahre alten Reiseführern im Norden unterwegs, immer auf der Suche nach Menschen und ihren Geschichten, nach Schauplätzen, Erfindungen oder Bauten, die schon damals in Reiseführern erwähnt wurden und deren Spuren noch heute zu finden sind.Hubertus Meyer-Burckhardt übergibt die Moderation der "Zeitreisen", weil er nach fünf Jahren seine Prioritäten etwas anders setzen möchte: "Wenn ich Fernsehen mache, dann mit vollem Einsatz! Für die aufwändigen "Zeitreisen" wäre mir das künftig kaum noch möglich gewesen neben vielen Ausgaben der 'NDR TalkShow', 'Kaum zu glauben' und langen Lesereisen für meine Bücher." Der Abschied von den "Zeitreisen" fällt Meyer-Burckhardt nicht leicht, daher hat er noch zwei neue Folgen gedreht, zu sehen am 29. Juli und 5. August jeweils ab 21.00 Uhr im NDR Fernsehen.Yared Dibabas Stationen sind so vielfältig wie der Norden selbst: Im Harz findet Yared Nachfahren der FKK-Bewegung, in Hamburg-Övelgönne - auch Oevelgönne - erfährt er, wie Kapitäne ihre Häuser an Kurzzeit-Urlauber vermieteten. In Bremen geht er der Frage nach, warum ein "Spülklosett-Darlehen" in einem Reiseführer erwähnt wird. Die Flensburger "Petuh-Tanten" kommen ebenso vor wie die vorpommersche Insel Oie, auf der Hans Albers "Flieger, grüß mir die Sonne!" für einen Film schmetterte."Ich habe durch keine andere Sendung so viel Historisches gelernt wie durch die 'Zeitreisen'", sagt Hubertus Meyer-Burckhardt und ist überzeugt, dass Yared Dibaba ein idealer Nachfolger ist, der den Norden bestens kennt. "Und 'n büschen Berufserfahrung als Reiseleiter hab' ich sogar", sagt Yared augenzwinkernd - "vor meiner TV-Karriere war ich mal Tourguide für Stadtrundfahrten".Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6298078