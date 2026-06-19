Waymo-Taxis haben noch immer mit diversen Problemen zu kämpfen. Vor allem der Betrieb auf Autobahnen bleibt herausfordernd. Mehrere tausend Fahrzeuge brauchten deshalb jetzt ein Software-Update. Waymo hat fast 3.900 seiner Robotaxis zurückgerufen. Konkret betroffen sind Fahrzeuge, die mit dem automatisierten System der fünften Generation ausgestattet sind. Wie Reuters berichtet, liegt der Grund in einem Softwareproblem, durch das Fahrzeuge in gesperrte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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