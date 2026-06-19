© Foto: Altaf Qadri - APNicht ganz dicht oder doch offen: Die Straße von Hormus ist anscheinend wieder geschlossen, die Berichtslage ist unklar. Der Iran hat die Straße von Hormus ist offenbar wieder geschlossen. Trotz des Memorandums von Versaille verlangt das Iran-Regime eine Genehmigung für die Passierung. Das geht aus einem aktuellen Beitrag der sogenannten Persian Gulf Strait Authority amFreitag hervor, einer iranischen Behörde. Es müssten Anträge gestellt und genehmigt werden, faktisch als eine Maut, die das Regime erhebt. Damit dürfte der Trump-Deal vom Tisch sein. Demensprechend steigt der Rohölpreis der Sorte Brent leicht an. Die Nachrichtenlage ist aber unübersichtlich: Von Seiten der USA gibt es …
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