Im Kampf gegen Elektroschrott haben Forscher:innen bei Google gezeigt, wie alte Smartphones einen neuen Zweck erfüllen können. So werden tausende Pixel-Geräte zu einem kleinen Rechenzentrum. Elektroschrott ist ein enormes Problem. Jährlich produzieren wir allein in der EU Millionen Tonnen an alten Tablets, Smartphones und Co. Und das, obwohl viele der Geräte theoretisch noch funktionieren oder zumindest wertvolle Ressourcen in sich tragen. Forscher:innen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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