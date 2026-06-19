Gold und Bitcoin stehen am Freitag unter Druck. Nach der jüngsten Entspannung am Ölmarkt und neuen Zinssignalen der US Notenbank sinkt die Nachfrage nach klassischen Absicherungen und spekulativen Anlagen. Für Anleger rückt damit die Frage in den Vordergrund, ob es sich nur um Gewinnmitnahmen handelt oder um eine breitere Neubewertung von Risiko.Gold verliert an Glanz Der Goldpreis fiel am 19. Juni 2026 laut Marktdaten auf 4.132,39 Dollar je ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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