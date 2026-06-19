Amsterdam, Niederlande (ots) -Moonwatt nimmt das erste verteilte Natrium-Ionen-Batteriesystem für hybride Solarkraftwerke in Betrieb, zu sehen auf der Intersolar München (23. bis 25. Juni, Moonwatt-Stand C2.190)Moonwatt (www.moonwatt.com) gab heute bekannt, dass sein erstes Projekt im kommerziellen Maßstab in Betrieb ist und im Cleantech Park Arnhem in den Niederlanden Strom liefert. Es ist das erste Mal, dass ein verteiltes, passiv gekühltes Natrium-Ionen-Batteriespeichersystem (BESS) mit einem bodenmontierten Solarkraftwerk gekoppelt wurde. Das Unternehmen nimmt nun Bestellungen für die Lieferung im Jahr 2027 entgegen und wird das System vom 23. bis 25. Juni 2026 an seinem Stand C2.190 auf der Intersolar Europe in München präsentieren.Projekt-Illustrationsvideo ansehen: auf Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=m16kKBe_WTMDas Projekt: eine Weltpremiere, live in den NiederlandenMoonwatt, ein europäisches Unternehmen mit Sitz in Amsterdam, hat sein erstes betriebsbereites Projekt im Cleantech Park Arnhem in den Niederlanden in Partnerschaft mit IPKW und Veolia in Betrieb genommen. Das System nutzt die unternehmenseigene, passiv gekühlte Batterietechnologie von Moonwatt.Das Arnhem-Projekt ist das erste Natrium-Ionen-Batteriespeichersystem, das jemals direkt mit einem bodenmontierten Solarkraftwerk gekoppelt wurde. Die Anlage betreibt sowohl wechselstromgekoppelte (AC) als auch gleichstromgekoppelte (DC) Wechselrichtertopologien nebeneinander und beweist damit beide elektrischen Architekturen im Feldeinsatz mit denselben Moonpods. In einer DC-gekoppelten Konfiguration wird die Batterie über einen gemeinsamen Hybrid-Wechselrichter direkt mit dem PV-Generator verbunden; in einer AC-gekoppelten Konfiguration nutzen die Batterie und der PV-Generator ihre jeweils eigenen Wechselrichter. Dasselbe Produkt deckt beide Topologien ab, was es sowohl für Neubauanlagen als auch für die Nachrüstung bereits betriebener Solaranlagen geeignet macht.Das 500-kWh-Projekt arbeitet unter realen Netzbedingungen und verteilt die Solarenergie über den gesamten Tag, anstatt nur dann, wenn die Sonne scheint. Einsätze im kommerziellen Maßstab in ganz Europa beginnen Anfang 2027."Wir haben das weltweit erste Natrium-Ionen-Batteriesystem in Betrieb genommen, das direkt mit einem Solarkraftwerk gekoppelt ist. Das Projekt ist live. Dies ist keine geringfügige Verbesserung gegenüber Lithium-Ionen. Es ist ein Speicherprodukt, das von Grund auf für Solar entwickelt wurde."Zukui Hu, CEO, MoonwattWas es für Solarprojekte bedeutetMoonwatt entwickelt Speicher, die speziell für Solarentwickler, Betreiber und EPCs gebaut sind. Mit zunehmender Solardurchdringung drückt die Preiskannibalisierung die Erfassungspreise tagsüber nach unten, mitunter in den negativen Bereich, während Netzengpässe neue Anschlüsse verlangsamen. Die Ko-Lokalisierung von Speichern hinter demselben Zähler ist die praktische Antwort auf beides, und der Moonpod ist genau dafür konzipiert und verbessert die Projektwirtschaftlichkeit an drei Stellen: Genehmigung, CAPEX und OPEX.Installation: nur ein Gabelstapler, keine TiefbauarbeitenDas Arnhem-Projekt hat den Punkt bewiesen, den das Engineering-Team von Moonwatt demonstrieren wollte: Die Installation von Speichern in einem Solarkraftwerk sollte nicht mehr Ausrüstung oder Qualifikation erfordern als die Installation des Solarkraftwerks selbst.- Lieferung: Der Moonpod kommt auf einer Standardpalette an. Kein spezieller Transport, keine Hebeausrüstung.- Platzierung: Der bereits vor Ort für die PV-Module vorhandene Gabelstapler platziert die Einheit direkt unter den Panels, auf Land, das der Generator bereits einnimmt.- Anschluss: eine DC-Verbindung zum Hybrid-Strang-Wechselrichter, entlang der vorhandenen PV-Kabeltrassen. Kein Graben, keine zusätzlichen AC-Leitungen.- Infrastruktur: kein Betonfundament, kein dedizierter Mittelspannungstransformator, kein Kran, kein separater Batterie-Hof. Ein Hybrid-Wechselrichter bedient sowohl PV als auch Batterie statt zweier Systeme."Das Erste, was man bemerkt, ist das, was nicht da ist. Keine Betonfundamente, kein Kran, kein separater Batterie-Hof. Die Moonpods stehen auf dem Boden unter den PV-Modulen, und derselbe Gabelstapler, den die Crew bereits für die Panels verwendet, platziert sie. Dann ist es eine einfache DC-Verbindung zum Hybrid-Wechselrichter, mit Verkabelung entlang der vorhandenen PV-Strukturen. Kein Graben, keine zusätzlichen AC-Leitungen. Das spart Wochen im Zeitplan eines EPC."Greig Swanepoel, Director of Electrical Engineering, MoonwattBei Nachrüstprojekten wird der Moonpod auf der Niederspannungs-DC- oder AC-Seite einer bestehenden Anlage angeschlossen, ohne deren elektrische Architektur neu zu gestalten und ohne Mittelspannungsinfrastruktur hinzuzufügen. Das macht es praktikabel, betriebene PV-Anlagen zu hybridisieren, während sich die Netzbedingungen in ganz Europa verschärfen.Leistung: längere Lebensdauer, höhere EffizienzZyklenlebensdauer. Der Moonpod ist dank seiner Natrium-Eisen-Phosphat-Pyrophosphat-Zellen (NFPP) für 12.000 Zyklen bei 100 % Entladetiefe ausgelegt. Herkömmliche Lithium-Ionen-Systeme, die typischerweise auf Lithium-Eisen-Phosphat (LFP) basieren, liefern rund 7.300 Zyklen. Die kristalline Struktur von NFPP ist stabiler, was eine geringere Degradation pro Zyklus und einen längeren zuverlässigen Betrieb bedeutet, bevor die Schwellen für den Kapazitätsaustausch erreicht werden. Für eine täglich zyklierende Solaranlage, die auch Systemdienstleistungen erbringt, ist das der Unterschied zwischen einem Austausch des Systems innerhalb der Lebensdauer der Anlage oder gar nicht.Effizienz. Da der Moonpod passiv gekühlt ist, bezieht er keine Hilfsenergie, um sich selbst am Laufen zu halten, und seine DC-gekoppelte Architektur entfernt Umwandlungsschritte. Das Ergebnis ist eine Reduzierung der pro Zyklus verlorenen Energie um bis zu 25 % im Vergleich zu herkömmlichen, aktiv gekühlten Lithium-Ionen-Systemen. Da Batterien im Verhältnis zur von ihnen bedienten PV größer und langzeitiger werden, wandelt sich jede eingesparte Energieeinheit direkt in verschobene Energie und Erlöse über die Lebensdauer der Anlage um.Temperaturbereich. Natrium-Ionen-Zellen zyklieren effizient über einen weiten Umgebungsbereich ohne aktives Wärmemanagement, von niedrigen Wintertemperaturen bis zu hohen Sommerbedingungen, mit minimaler Leistungsschwankung und ohne Effizienzeinbuße an heißen Tagen. Herkömmliche Lithium-Ionen-Systeme benötigen aktive Kühlung, um die Zellen nahe 25 °C zu halten, und verlieren an den heißesten Tagen an Effizienz, genau dann, wenn ein Solarkraftwerk am meisten erzeugt."Natrium-Ionen ermöglicht es uns, über einen viel weiteren Temperaturbereich zu arbeiten, sodass wir die aktive Kühlung vollständig entfernen können. Keine Klimaanlage, keine Lüfter, keine Pumpen und keiner ihrer Ausfallpunkte. Es ist derselbe Wandel, den Solar bereits von Zentralwechselrichtern zu Strangwechselrichtern vollzogen hat: klein, modular und verteilt schlägt groß und komplex. Wir haben diesen Ansatz auf die Speicherung übertragen."Guillaume Mancini, CTO, MoonwattBetrieb: weniger zu warten, weniger zu ersetzenDas unternehmenseigene passive Wärmemanagement von Moonwatt bedeutet, dass der Moonpod keine beweglichen Teile und keine aktive Kühlung hat. Das beseitigt die Hauptursachen für ungeplante Ausfallzeiten bei im Feld eingesetzten Batterien: Ausfälle von Kühlpumpen, Degradation der Klimaanlage, Lüfteraustausch und Kältemittellecks.- Keine planmäßige Kühlwartung: keine Kühlflüssigkeits-Nachfüllungen, keine Filterwechsel, keine Klimawartungsverträge.- Keine Hilfsenergie: Das System bezieht nichts aus dem Netz, um betriebsbereit zu bleiben.- Hermetisch versiegelt: IP68-zertifiziert gegen Staub-, Wasser- und Lufteintritt, ausgelegt für den Außenbetrieb in jedem europäischen Klima.- Tauschen statt öffnen: Eine defekte Einheit wird wie ein Strangwechselrichter ersetzt und außerhalb des Standorts repariert, sodass Module im Feld nie geöffnet werden."Leistung wird für uns an den Gesamtbetriebskosten über die Lebensdauer der Anlage gemessen. Durch die Beseitigung der aktiven Kühlung und die Minimierung der Komplexität reduzieren wir Ausfallpunkte und Ausfallzeiten erheblich. Das verbessert die Verfügbarkeit und senkt die tatsächlichen Speicherkosten, wenn Ausfallzeiten und Wartung ordnungsgemäß berücksichtigt werden."Valentin Rota, CCO, MoonwattStandortwahl und Genehmigung: kleiner, sicherer, leiserDer passive Betrieb bedeutet, dass der Moonpod geräuschlos läuft, was für Standorte in der Nähe von Wohngebieten oder unter Lärmschutzauflagen wichtig ist. Das Gehäuse ist mit 1,2 Metern Höhe kompakt und kann unter den Panels oder neben dem Generator stehen, über den Standort verteilt in jedem Layout, das zum Projekt passt. Der verteilte Ansatz birgt zudem ein geringeres thermisches und Brandrisiko als ein herkömmliches Containersystem, mit einer Größenordnung weniger gespeicherter Energie pro Einheit und einem größeren Abstand zwischen den Einheiten, um eine Ausbreitung zu verhindern. Zusammen machen der kleinere Formfaktor, die Geräuschlosigkeit und der verteilte Ansatz die Brand- und Lärmgenehmigung wesentlich einfacher als bei herkömmlichen Lithium-Ionen-Containern.Kommerzielle Verfügbarkeit und IntersolarMit dem in Betrieb genommenen und laufenden Arnhem-Projekt nimmt Moonwatt Bestellungen für Lieferungen im Jahr 2027 entgegen. Erste Einsätze zielen auf die Niederlande, Deutschland, Großbritannien und andere wichtige europäische Märkte ab.Moonwatt wird vom 23. bis 25. Juni 2026 auf der Intersolar Europe in München, Stand C2.190, ausstellen. Der Moonpod wird ausgestellt sein, und das Team steht zur Verfügung, um Projektspezifikationen, Dimensionierung und Einsatzzeitpläne zu besprechen, einschließlich realer Betriebsdaten aus dem Arnhem-Projekt.KontaktE-Mail: contact@moonwatt.com | Web: www.moonwatt.comÜber MoonwattMoonwatt wurde 2024 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Amsterdam und entwickelt unternehmenseigene Batteriespeichertechnologie, die speziell für die Solarhybridisierung gebaut ist, unter Verwendung einer verteilten Architektur und fortschrittlicher Natrium-Ionen-NFPP-Chemie. Die Mission des Unternehmens ist es, erschwinglichen Solarstrom jederzeit und überall verfügbar zu machen.Pressekontakt:Valentin Rotavalentin.rota@moonwatt.comwww.moonwatt.comOriginal-Content von: Moonwatt B.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182855/6298149