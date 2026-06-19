DJ WOCHENVORSCHAU/22. Juni bis 28. Juni (26. KW)
=== M O N T A G, 22. Juni 2026 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 13:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede im Haushaltsausschuss des Bundestags *** 14:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP *** 15:00 US/Fed-Vize-Chairman Waller, Rede zur Eröffnung der Fifth Conference on the International Roles of the U.S. Dollar *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Juni *** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) - AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Veranstaltung von OeNB und EIB - EU/Umsetzung der Indexänderungen zum Handelsbeginn D I E N S T A G, 23. Juni 2026 *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Mai 08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 3Q *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni *** 10:00 DE/Delivery Hero SE, HV *** 10:00 DE/Porsche AG, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Juni *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Juni *** 10:30 BE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni 11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2028 im Volumen von 5 Mrd EUR *** 15:15 GB/EZB-Direktor Elderson, Fireside Chat bei UN-Roundtable zu "From Risk to Resilience: Financing the Future" *** 15:35 GB/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei Monetary Policy Forum von Barclays und CEPR *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Juni *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni 21:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 4Q M I T T W O C H, 24. Juni 2026 10:00 DE/Eckert & Ziegler AG, HV *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Juni *** 11:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei International Bankers Forum zu digitalem Euro 11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR *** 14:30 US/Leistungsbilanz 1Q *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Juni *** 16:00 US/Neubauverkäufe Mai *** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestandsdaten Vorwoche *** 20:15 US/Qualcomm Inc, Investorentag 21:00 US/Micron Technology Inc, Ergebnis 3Q *** 22:00 US/Federal Reserve Board, Ergebnisse des Bankenstresstests D O N N E R S T A G, 25. Juni 2026 *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator Juli *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Juni *** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, HV 10:00 DE/GFT Technologies SE, HV 10:00 DE/MLP SE, HV *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Mai *** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 1Q *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Mai *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Mai - EU/EZB, Generalversammlung - DE/Emissionsplanung des Bundes für das 3. Quartal F R E I T A G, 26. Juni 2026 00:30 US/Chicago-Fed-Präsident Golsbee, Rede bei Chicago Council on Global Affairs *** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Juni 10:00 DE/Dermapharm Holding SE, HV *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Mai *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Juni - GB/Easyjet plc, letzter Tag für formelles Übernahmeangebot von Castlelake === Anstehende Indexänderungen zum 22. Juni + DAX AUFNAHME - Hochtief HERAUSNAHME - Porsche Automobil Holding SE + MDAX AUFNAHME - Elmos Semiconductor - Porsche Automobil Holding SE - Siltronic - Suss Microtec HERAUSNAHME - Hochtief - Jungheinrich - Redcare Pharmacy - Ströer + SDAX AUFNAHME - Asta Energy Solution - Basler AG - Jungheinrich - LPKF Laser & Electronics - Redcare Pharmacy - Ströer - Vincorion HERAUSNAHME - Adesso - Borussia Dortmund - Elmos Semiconductor - ProSiebenSat.1 Media - Siltronic - Suss Microtec - Verve Group + TECDAX AUFNAHME - PVA TePla - Verbio HERAUSNAHME - 1&1 AG - Nagarro + FTSE-100 AUFNAHME - Aberdeen Group - Computacenter - Investec HERAUSNAHME - Berkeley Group - Mondi - Rightmove + STOXX-600 AUFNAHME - Acerinox - Aker - AT&S Austria Technologie - BAM Groep - Bank Millenium - Comet Holdings - Computacenter - Inficon - Kety - SES - Soitec - TGS HERAUSNAHME - Ambu - Bavarian Nordic - Big Yellow Group - B&M - Camurus - Christian Dior - Easyjet - Inwit - Sunbelt Rentals - Vidrala - Wallenstam - Wendel + S&P-500 AUFNAHME - Flex - Marvell Technology HERAUSNAHME - Campbell's - Pool Corp. + NASDAQ-100 AUFNAHME - Astera Labs - Coreweave - Nebius - Rocket Lab - Teradyne HERAUSNAHME - Charter Communications - Cognizant - Insmed - Verisk - Zscaler ===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/apo/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
June 19, 2026 09:22 ET (13:22 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
© 2026 Dow Jones News