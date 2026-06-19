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Dow Jones News
19.06.2026 15:57 Uhr
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WOCHENVORSCHAU/22. Juni bis 28. Juni (26. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/22. Juni bis 28. Juni (26. KW) 

=== 
M O N T A G, 22. Juni 2026 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
*** 13:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede im Haushaltsausschuss des Bundestags 
*** 14:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und 
     Währungsausschuss des EP 
*** 15:00 US/Fed-Vize-Chairman Waller, Rede zur Eröffnung der Fifth Conference 
     on the International Roles of the U.S. Dollar 
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Juni 
***   - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses 
     für Bankkredite (LPR) 
    - AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Veranstaltung von OeNB und EIB 
    - EU/Umsetzung der Indexänderungen zum Handelsbeginn 
 
D I E N S T A G, 23. Juni 2026 
*** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Mai 
  08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 3Q 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Juni 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Juni 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Juni 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Juni 
*** 10:00 DE/Delivery Hero SE, HV 
*** 10:00 DE/Porsche AG, HV 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) Juni 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) Juni 
*** 10:30 BE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Anhörung im Wirtschafts- und 
     Währungsausschuss des EP 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Juni 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Juni 
  11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2028 
     im Volumen von 5 Mrd EUR 
*** 15:15 GB/EZB-Direktor Elderson, Fireside Chat bei UN-Roundtable zu 
     "From Risk to Resilience: Financing the Future" 
*** 15:35 GB/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei Monetary Policy 
     Forum von Barclays und CEPR 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Juni 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Juni 
  21:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 4Q 
 
M I T T W O C H, 24. Juni 2026 
  10:00 DE/Eckert & Ziegler AG, HV 
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Juni 
*** 11:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei International Bankers 
     Forum zu digitalem Euro 
  11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR 
*** 14:30 US/Leistungsbilanz 1Q 
*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Juni 
*** 16:00 US/Neubauverkäufe Mai 
*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestandsdaten Vorwoche 
*** 20:15 US/Qualcomm Inc, Investorentag 
  21:00 US/Micron Technology Inc, Ergebnis 3Q 
*** 22:00 US/Federal Reserve Board, Ergebnisse des Bankenstresstests 
 
D O N N E R S T A G, 25. Juni 2026 
*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 1H 
*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator Juli 
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Juni 
*** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, HV 
  10:00 DE/GFT Technologies SE, HV 
  10:00 DE/MLP SE, HV 
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Mai 
*** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 1Q 
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Mai 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Mai 
    - EU/EZB, Generalversammlung 
    - DE/Emissionsplanung des Bundes für das 3. Quartal 
 
F R E I T A G, 26. Juni 2026 
  00:30 US/Chicago-Fed-Präsident Golsbee, Rede bei Chicago Council on Global Affairs 
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Juni 
  10:00 DE/Dermapharm Holding SE, HV 
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Mai 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Juni 
    - GB/Easyjet plc, letzter Tag für formelles Übernahmeangebot von Castlelake 
=== 
Anstehende Indexänderungen zum 22. Juni 
+ DAX 
 AUFNAHME 
 - Hochtief 
 HERAUSNAHME 
 - Porsche Automobil Holding SE 
 
+ MDAX 
 AUFNAHME 
 - Elmos Semiconductor 
 - Porsche Automobil Holding SE 
 - Siltronic 
 - Suss Microtec 
 HERAUSNAHME 
 - Hochtief 
 - Jungheinrich 
 - Redcare Pharmacy 
 - Ströer 
 
+ SDAX 
 AUFNAHME 
 - Asta Energy Solution 
 - Basler AG 
 - Jungheinrich 
 - LPKF Laser & Electronics 
 - Redcare Pharmacy 
 - Ströer 
 - Vincorion 
 HERAUSNAHME 
 - Adesso 
 - Borussia Dortmund 
 - Elmos Semiconductor 
 - ProSiebenSat.1 Media 
 - Siltronic 
 - Suss Microtec 
 - Verve Group 
 
+ TECDAX 
 AUFNAHME 
 - PVA TePla 
 - Verbio 
 HERAUSNAHME 
 - 1&1 AG 
 - Nagarro 
 
+ FTSE-100 
 AUFNAHME 
 - Aberdeen Group 
 - Computacenter 
 - Investec 
 HERAUSNAHME 
 - Berkeley Group 
 - Mondi 
 - Rightmove 
 
+ STOXX-600 
 AUFNAHME 
 - Acerinox 
 - Aker 
 - AT&S Austria Technologie 
 - BAM Groep 
 - Bank Millenium 
 - Comet Holdings 
 - Computacenter 
 - Inficon 
 - Kety 
 - SES 
 - Soitec 
 - TGS 
 HERAUSNAHME 
 - Ambu 
 - Bavarian Nordic 
 - Big Yellow Group 
 - B&M 
 - Camurus 
 - Christian Dior 
 - Easyjet 
 - Inwit 
 - Sunbelt Rentals 
 - Vidrala 
 - Wallenstam 
 - Wendel 
 
+ S&P-500 
 AUFNAHME 
 - Flex 
 - Marvell Technology 
  HERAUSNAHME 
 - Campbell's 
 - Pool Corp. 
 
+ NASDAQ-100 
 AUFNAHME 
 - Astera Labs 
 - Coreweave 
 - Nebius 
 - Rocket Lab 
 - Teradyne 
 HERAUSNAHME 
 - Charter Communications 
 - Cognizant 
 - Insmed 
 - Verisk 
 - Zscaler 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 19, 2026 09:22 ET (13:22 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.