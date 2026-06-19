DJ WOCHENVORSCHAU/29. Juni bis 5. Juli (27. KW)

=== M O N T A G, 29. Juni 2026 *** 07:00 NL/Prosus NV, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Symrise AG, Pre-Close Aide-Mémoire 2Q *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Juni 10:00 DE/Nagarro SE, HV *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Mai *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Juni 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Juni *** 17:30 DE/Siemens AG, Pre-Close Call 3Q D I E N S T A G, 30. Juni 2026 *** 01:50 JP/Industrieproduktion Mai *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex CFLP verarbeitendes Gewerbe Juni *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex CFLP nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Juni *** 10:00 AT/Kontron AG, HV 10:00 DE/Bundeskartellamt, Jahresbericht *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen Juni *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Juni *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juni *** 16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) Mai *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 4Q - BG/Shelly Group SE, HV *** - DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung M I T T W O C H, 1. Juli 2026 *** 01:50 JP/Tankan 2Q *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Juni *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni 10:00 DE/Norma Group SE, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Juni *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032 im Volumen von 3,5 Mrd EUR *** 14:00 DE/Rational AG, Pre-Close Call 1H *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Juni *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni *** 16:00 US/Bauausgaben Mai *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni *** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche *** - US/Frist für Verlängerung Handelsabkommen USA, Mexiko, Kanada läuft aus - HK/Börsenfeiertag: Hongkong D O N N E R S T A G, 2. Juli 2026 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 3Q *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Mai *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Juni *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Mai - US/Verkürzter US-Anleihehandel F R E I T A G, 3. Juli 2026 *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni 10:00 DE/Einhell Germany AG, HV 10:00 DE/Mutares SE & Co KGaA, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Juni *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juni *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni *** - IT/Unicredit SpA, Ende der weiteren Annahmefrist für Commerzbank-Angebot - US/Börsenfeiertag: USA ===

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