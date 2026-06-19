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Dow Jones News
19.06.2026 15:57 Uhr
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WOCHENVORSCHAU/29. Juni bis 5. Juli (27. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/29. Juni bis 5. Juli (27. KW) 

=== 
M O N T A G, 29. Juni 2026 
*** 07:00 NL/Prosus NV, Jahresergebnis 
*** 07:30 DE/Symrise AG, Pre-Close Aide-Mémoire 2Q 
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Juni 
  10:00 DE/Nagarro SE, HV 
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Mai 
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Juni 
  11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Juni 
*** 17:30 DE/Siemens AG, Pre-Close Call 3Q 
 
D I E N S T A G, 30. Juni 2026 
*** 01:50 JP/Industrieproduktion Mai 
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex CFLP verarbeitendes Gewerbe Juni 
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex CFLP nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni 
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Juni 
*** 10:00 AT/Kontron AG, HV 
  10:00 DE/Bundeskartellamt, Jahresbericht 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, 
     Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen Juni 
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni 
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Juni 
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juni 
*** 16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) Mai 
*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 4Q 
    - BG/Shelly Group SE, HV 
***  - DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 
 
M I T T W O C H, 1. Juli 2026 
*** 01:50 JP/Tankan 2Q 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Juni 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni 
  10:00 DE/Norma Group SE, HV 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) Juni 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032 im 
     Volumen von 3,5 Mrd EUR 
*** 14:00 DE/Rational AG, Pre-Close Call 1H 
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Juni 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni 
*** 16:00 US/Bauausgaben Mai 
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni 
*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche 
***   - US/Frist für Verlängerung Handelsabkommen USA, Mexiko, Kanada läuft aus 
    - HK/Börsenfeiertag: Hongkong 
 
D O N N E R S T A G, 2. Juli 2026 
  08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 3Q 
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Mai 
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Juni 
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Mai 
     - US/Verkürzter US-Anleihehandel 
 
F R E I T A G, 3. Juli 2026 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Juni 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Juni 
  10:00 DE/Einhell Germany AG, HV 
  10:00 DE/Mutares SE & Co KGaA, HV 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) Juni 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Juni 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juni 
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni 
***   - IT/Unicredit SpA, Ende der weiteren Annahmefrist für Commerzbank-Angebot 
    - US/Börsenfeiertag: USA 
 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/kla

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June 19, 2026 09:22 ET (13:22 GMT)

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SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

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