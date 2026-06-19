DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 20. Juni bis Montag, 22. Juni (vorläufige Fassung)
=== 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 13:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede im Haushaltsausschuss des Bundstags *** 14:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP *** 15:00 US/Fed-Vize-Chairman Waller, Rede zur Eröffnung der Fifth Conference on the International Roles of the U.S. Dollar *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Juni PROGNOSE: -17,4 zuvor: -19,0 *** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) - AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Veranstaltung von OeNB und EIB === - EU/Umsetzung der Indexänderungen zum Handelsbeginn: + DAX AUFNAHME -Hochtief HERAUSNAHME - Porsche Automobil Holding SE + MDAX AUFNAHME -Elmos Semiconductor - Porsche Automobil Holding SE - Siltronic - Suss Microtec HERAUSNAHME - Hochtief - Jungheinrich - Redcare Pharmacy - Ströer + SDAX AUFNAHME - Asta Energy Solution - Basler AG - Jungheinrich - LPKF Laser & Electronics - Redcare Pharmacy - Ströer - Vincorion HERAUSNAHME - Adesso - Borussia Dortmund - Elmos Semiconductor - ProSiebenSat.1 Media - Siltronic - Suss Microtec - Verve Group + TECDAX AUFNAHME - PVA TePla - Verbio HERAUSNAHME - 1&1 AG - Nagarro + FTSE-100 AUFNAHME - Aberdeen Group - Computacenter - Investec HERAUSNAHME - Berkeley Group - Mondi - Rightmove + STOXX-600 AUFNAHME - Acerinox - Aker - AT&S Austria Technologie - BAM Groep - Bank Millenium - Comet Holdings - Computacenter - Inficon - Kety - SES - Soitec - TGS HERAUSNAHME - Ambu - Bavarian Nordic - Big Yellow Group - B&M - Camurus - Christian Dior - Easyjet - Inwit - Sunbelt Rentals - Vidrala - Wallenstam - Wendel + S&P-500 AUFNAHME - Flex - Marvell Technology HERAUSNAHME - Campbell's - Pool Corp. + NASDAQ-100 AUFNAHME - Astera Labs - Coreweave - Nebius - Rocket Lab - Teradyne HERAUSNAHME - Charter Communications - Cognizant - Insmed - Verisk - Zscaler ===
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June 19, 2026 09:23 ET (13:23 GMT)
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