ETF Analyse der Woche | Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc

In unserer ETF Analyse der Woche werfen wir einen Blick auf den Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc. Der ETF bildet die Entwicklung des MSCI Emerging Markets Index synthetisch nach und bietet Anlegern Zugang zu den größten und liquidesten Unternehmen aus den globalen Schwellenländern.

Die Kombination aus breiter Diversifikation, niedrigen Kosten und attraktiver Performance macht den ETF zu einer interessanten Möglichkeit, vom langfristigen Wachstum der Emerging Markets zu profitieren.

- Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc WKN: A2H58J - ISIN: LU1681045XXX - Ticker: AMEM

? Key Takeaways

Technisches Bild bleibt klar bullisch Der ETF befindet sich sowohl im Tages- als auch im Wochenchart in einem intakten Aufwärtstrend. Solange die Kurse oberhalb der wichtigen SMA20 notieren, bleiben die Aussichten positiv.

Der ETF befindet sich sowohl im Tages- als auch im Wochenchart in einem intakten Aufwärtstrend. Solange die Kurse oberhalb der wichtigen SMA20 notieren, bleiben die Aussichten positiv. Schwellenländer profitieren von starker Dynamik Mit einer Wertentwicklung von über 50% in den vergangenen zwölf Monaten zählt der ETF aktuell zu den stärkeren Emerging-Markets-Investments und profitiert von der positiven Entwicklung wichtiger Schwellenländer.

Mit einer Wertentwicklung von über 50% in den vergangenen zwölf Monaten zählt der ETF aktuell zu den stärkeren Emerging-Markets-Investments und profitiert von der positiven Entwicklung wichtiger Schwellenländer. Interessante Depotbeimischung mit erhöhtem Risiko Dank der breiten Streuung über zahlreiche Schwellenländer bietet der ETF langfristiges Wachstumspotenzial. Anleger sollten jedoch die höhere Volatilität und mögliche stärkere Kursschwankungen im Vergleich zu Industrieländer-ETFs berücksichtigen.

Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc Prognose - Wochenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die langfristige Entwicklung des ETFs zeigt seit 2023 ein deutlich verbessertes Chartbild. Nach einer Stabilisierung im Jahresverlauf 2023 konnte der Anteilsschein einen nachhaltigen Aufwärtstrend etablieren.

Rücksetzer im August 2024 sowie im März 2025 wurden zügig aufgekauft. Nach der Erholung von der Korrektur im März und April 2025 entwickelte sich eine dynamische Aufwärtsbewegung mit zunehmendem Momentum. In den vergangenen zwölf Monaten konnte der ETF deutlich an Wert gewinnen.

Besonders positiv ist die Rolle der gleitenden Durchschnitte zu bewerten. Die 20-Wochen-Linie (SMA20, aktuell bei 7,07 EUR) und die 50-Wochen-Linie (SMA50, aktuell bei 6,38 EUR) dienten mehrfach als Unterstützungszonen und wurden von den Marktteilnehmern konsequent verteidigt.

Aktuell notiert der ETF deutlich oberhalb der SMA20. Solange dieses technische Signal Bestand hat, bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend intakt.

Mögliche Kursziele im Wochenchart

9,50 EUR

10,50 EUR

12,00 EUR

Rücksetzer könnten weiterhin im Bereich der SMA20 aufgefangen werden. Erst ein nachhaltiger Bruch dieser Unterstützung würde das positive Szenario infrage stellen....

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