BÖRSE AKTUELL: Begrenzte Volatilität und starker Dollar

Die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten präsentiert sich zum Wochenschluss uneinheitlich. Die Börse Aktuell zeigt ein leichtes Übergewicht auf der Verkäuferseite, wobei die Volatilität insgesamt begrenzt bleibt. Während mehrere europäische Indizes nachgeben, kann sich der DAX mit moderaten Gewinnen von rund 0,5% gegen den Trend stemmen.

Europäische Aktienmärkte überwiegend schwächer

Die aktuellen Markt News aus Europa zeigen eine gemischte Entwicklung. Der spanische Leitindex verliert knapp 1%, während auch der polnische WIG20, der französische CAC 40 und der Schweizer SMI im Minus notieren. Der DAX hingegen gehört zu den stärksten Indizes des Tages.

Infineon profitiert von Patentsiegen

Zu den Gewinnern im DAX zählt Infineon Technologies. Der Halbleiterhersteller konnte zwei Patentstreitigkeiten gegen InnoScience für sich entscheiden. Die Aktie legt daraufhin um rund 1,5% zu und gehört zu den stärksten Werten im deutschen Leitindex.

Renault baut Logistikgeschäft aus

Auch Renault steht im Fokus der Markt News. Der französische Automobilhersteller hat 65% des Unternehmens Flexis übernommen, das auf Logistiklösungen für die letzte Liefermeile spezialisiert ist. Die Renault-Aktie reagiert positiv und gewinnt rund 3%.

ASML unter Druck

Dagegen steht der niederländische Chipausrüster ASML unter Verkaufsdruck. Das US-Handelsministerium äußerte Bedenken, dass China möglicherweise über eine Maschine zur EUV-Lithografie verfügen könnte. ASML widersprach den Vorwürfen entschieden. Die Aktie verliert dennoch rund 1%....

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