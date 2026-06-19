Kommt die Sommerhitze, freuen wir uns über kühle Innenräume. Die Mittel der Wahl heißen Ventilator oder Klimaanlage. Doch sie können auch gesundheitliche Auswirkungen haben. Wenn Deutschland wieder unter einer Hitzewelle ächzt, spürt man die Grenzen des eigenen Körpers genau: Der Schweiß rinnt aus allen Poren und innerlich arbeitet das Herz-Kreislaufsystem auf Hochtouren, um unsere Idealtemperatur von 37 Grad zu halten. Je heißer es wird, desto schwieriger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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