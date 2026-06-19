ChargePoint schränkt in Europa die Nutzung seiner App und RFID-Karte ein. Ab dem 30. Juni können Privatkunden darüber keine Ladevorgänge mehr starten und bezahlen. Der Zugang bleibt Nutzern vorbehalten, die über Arbeitgeber, Flottenmanager, Ladepunktbetreiber, Stationseigentümer oder Leasing-Anbieter registriert sind. Betroffene Nutzer wurden nun per E-Mail über die Änderung informiert. Darin heißt es, dass App und RFID-Karte in Europa künftig nur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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