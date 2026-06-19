Houston, das größte Problem der Künstlichen Intelligenz hat sich verschoben. Eine Aktie, die seit Jahresanfang um +280% gestiegen ist, könnte die perfekte Lösung haben. Es geht um Marvell Technology und ein jüngstes, extrem deutliches Kaufsignal einer führenden Großbank. Nun stellt sich die Frage: Steht die Aktie trotz der bisherigen Rallye tatsächlich erst am Anfang einer noch viel größeren Aufwärtsbewegung? Die KeyBanc-Bombe Es ist bereits viel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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