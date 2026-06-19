Lange Zeit galt in der Astrophysik ein klares Dogma, wenn es um die Herkunft der energiereichsten Teilchen des Universums ging. Nun zwingt eine neue Entdeckung die Wissenschaft dazu, fundamentale Annahmen grundlegend zu überdenken. Ein internationales Team um den Wissenschaftler Yuji Urata vom Unternehmen Mitos Science aus dem taiwanischen Neu-Taipeh hat den Ursprung eines extrem hochenergetischen Neutrinos identifiziert. Wie in einer im Fachmagazin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n