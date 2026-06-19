Auf Steam hat sich monatelang Schadsoftware versteckt. Dabei wurden Wallpaper von Cyberkriminellen mit Malware infiziert, um Nutzer:innen zu schaden. Wie du dich vor den Angriffen künftig schützen kannst. Aufgrund der enormen Popularität wird die Spieleplattform Steam und damit auch deren Nutzer:innen immer wieder zum Ziel von Malware-Attacken. Erst Anfang 2026 wurde ein Angriff bekannt, bei dem mindestens sieben Spiele mit Schadsoftware infiziert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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