© Foto: Midjourney/wallstreet-onlineDie Rücklagen der US-amerikanischen Sozialversicherung könnten wegen des demografischen Wandels bereits in weniger als einem Jahrzehnt aufgebraucht sein.Das berichtet die US-amerikanische Sozialversicherung in ihrem Jahresbericht 2026 des Old-Age & Survivors Insurance (OASI) Trust Fund. Nach Einschätzung der Treuhänder der Sozialversicherung - darunter vier Kabinettsmitglieder und zwei unabhängige öffentliche Treuhänder - werden die Sozialleistungen in den kommenden Jahren erheblich gekürzt werden müssen, um den Verpflichtungen weiterhin nachkommen zu können. "Der OASI-Treuhandfonds wird voraussichtlich im vierten Quartal 2032 erschöpft sein - ein Quartal früher als noch im Bericht des …
Enthaltene Werte: US6311011XXX,US78378X1XXX,2455711Den vollständigen Artikel lesen
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