FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 22. Juni

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Deutsche Börse, Indexänderungen vom 3.6.26 werden wirksam

TERMINE KONJUNKTUR

09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 5/26

09:30 POL: Erzeugerpreise 5/26

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 6/26 (vorläufig)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Tag der Industrie 2026 des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Berlin u.a. auch mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) + 1245 Pressegespräch mit BDI-Präsident Peter Leibinger und BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner zu aktuellen wirtschafts- und industriepolitischen Entwicklungen + 1440 Podiumsdiskussion «Mut zur Reform - Investitionen und Anreize für den Aufschwung» u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD)

19:00 DEU: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) spricht im Rahmen der Helmut Schmidt Lecture über die Handlungsfähigkeit Europas, Berlin

FRA: Tagung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, Straßburg

LUX: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Luxemburg

15:30 USA: Supreme Court der USA tagt, Washington

Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten veröffentlicht Beschlussliste °



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