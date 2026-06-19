Die US-Notenbank hat die Leitzinsen wie erwartet unverändert gelassen. Überraschend war jedoch die Botschaft hinter der Entscheidung: Die Federal Reserve machte deutlich, dass eine Zinserhöhung keineswegs ausgeschlossen ist. Für viele Anleger kam diese Klarstellung zu spät. "Die Märkte waren zu taubenhaft positioniert", sagt Thorsten Fischer, Managing Director und Head of Portfolio Management bei Moventum AM. "Nicht die Fed hat überrascht, sondern die Erwartungen vieler Marktteilnehmer." Die Ausgangslage war eindeutig. Die US-Wirtschaft wächst weiter, der Arbeitsmarkt bleibt stabil und die Inflation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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