Subventionen feiern weltweit ein Comeback - als Motor für Innovation, aber auch als Quelle von Marktverzerrungen. Untersuchungen zeigen die begrenzte Wirksamkeit staatlicher Unterstützung. "Letztlich entscheidend ist aber nicht die Quantität, sondern die Qualität der Subventionen", erklärt Thorsten Fischer, Managing Director und Head of Portfolio Management bei Moventum AM. Anleger müssten sich vor diesem Hintergrund entsprechend positionieren. Industriepolitik ist en vogue und mit ihr das zentrale Instrument staatlicher Förderung: Subventionen. Laut Industrieländerclub OECD kamen Industrie-Subventionen 2024 in 15 Schlüsselbranchen auf rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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