© Foto: NDZ/STAR MAX/IPx - STRMXNach dem größten Optionsverfall der Geschichte drohen weitere Störfeuer bis zum Quartalsende. Doch Citadels Scott Rubner sieht Rücksetzer als Kaufchance vor einem starken Juli.An der Wall Street läuft der Countdown für die nächsten zwei Wochen. Nach dem größten Optionsverfall der Geschichte warnt Citadel-Stratege Scott Rubner vor weiteren technischen Störfeuern bis zum Quartalsende. Doch seine Botschaft ist nicht Flucht, sondern Kaufdisziplin: Rücksetzer sollen Anleger aus seiner Sicht nutzen. Denn nach der holprigen Phase könnten Kapitalflüsse, Privatanleger, ETF-Zuflüsse und Aktienrückkäufe den Markt wieder nach oben treiben. Den ersten Test hat der Markt bereits bestanden. Am Donnerstag …
Enthaltene Werte: US6311011XXX,US78378X1XXX,2455711,US12498A1XXXDen vollständigen Artikel lesen
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