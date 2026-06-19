Das Altersvorsorgedepot bringt Bewegung in den Markt und stellt Lebensversicherer sowie Versicherungsmakler vor neue Herausforderungen. Eine aktuelle AssCompact Studie zeigt, wie Makler die Chancen für die Lebensversicherung und ihr Altersvorsorgegeschäft einschätzen. Welche Potenziale bietet das Altersvorsorgedepot für die Lebensversicherung und für Versicherungsmakler? Diese Frage beschäftigt die Branche seit Verabschiedung der Altersvorsorgereform. Ein Blick in die aktuelle AssCompact TRENDS-Studie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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