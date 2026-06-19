© Foto: wO-GeminiSchottland wagt den Sprung an die Börse: Mit eigenen Staatsanleihen will die SNP die Unabhängigkeit testen. Doch Investoren wittern enorme Risiken.In den kommenden Monaten plant die schottische Regierung in Edinburgh ein finanzpolitisches Novum: Zum ersten Mal will das teilautonome Land eigene Staatsanleihen am globalen Finanzmarkt platzieren. Das auf fünf Jahre angelegte Programm soll ein Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Pfund (ca. 1,73 Milliarden Euro) umfassen, berichtet Bloomberg. In Anlehnung an die britischen Staatsanleihen ("Gilts") haben die Papiere in Händlervierteln bereits einen Spitznamen weg: "Kilts" (Schottenröcke). Was oberflächlich wie ein rein technischer Akt der …
Enthaltene Werte: EU0009653XXX,GB0032452XXX,IE00BG0TQXXX,IE000578JXXX,GB00BT7J0XXXDen vollständigen Artikel lesen
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