Gut drei Monate vor dem Launch der nächsten Modellgenerationen aus dem Hause Apple gibt es neue Gerüchte um das Update der Watch Ultra. Wir fassen zusammen. Der Herbst wird auch 2026 wieder Apple-Saison. Der Branchenriese aus Cupertino hat mehr als 15 Geräte in der Pipeline, darunter das erste Ultra-Modell des iPhone. Für offizielle News müssen wir uns, wie immer, bis zum großen Apple Event im Herbst gedulden, doch schon jetzt machen zahlreiche Gerüchte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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