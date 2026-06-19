Potsdam/Bonn (ots) -Janis Ehling (Die Linke) kündigt Auseinandersetzungen mit dem Jugendverband seiner Partei an. Auf dem Parteitag in Potsdam sagte der Bundesgeschäftsführer der Linken im Interview mit dem Fernsehsender phoenix: "Wir haben - das muss ich auch klar so sagen - in Teilen des Jugendverbands offenkundig ein Stück weit ein Problem und werden da in sehr, sehr ernsthafte Auseinandersetzungen jetzt auch nach diesem Parteitag da noch mal gehen, um das aufzuarbeiten." Laut Recherchen des Bayerischen Rundfunks sollen Vertreter der Linksjugend "solid" in einem internen Forum antisemitische Parolen verbreitet haben. "Wir müssen jetzt abgestuft mal schauen, was ist jetzt dran an den ganzen Vorwürfen." Der Bundesvorstand der Linksjugend habe sich jedoch sofort von solchen Äußerungen distanziert. Janis Ehling betonte, dass das Existenzrecht Israels "Teil unserer Grundsatzposition und auch unserer Programmposition" sei.Das komplette Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/ndMPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6298211