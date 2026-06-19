DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

USA leiten Untersuchung gegen Deutschland wegen Gesundheitsreform ein

Die USA haben eine Handelsuntersuchung gegen Deutschland wegen den Plänen zur Senkung der Ausgaben für Arzneimittel eingeleitet - ein Schritt, der zu neuen Zöllen führen könnte. Die US-Regierung unter Donald Trump kündigte die Untersuchung nach Paragraf 301 des US-Handelsgesetztes von 1974 am Donnerstagabend an, die darauf abzielt, dass Deutschland für "innovative Pharmaprodukte" zu wenig bezahle. Der Paragraf sieht Sanktionen für Staaten vor, die US-Unternehmen keinen fairen Zugang zum eigenen Markt gewähren.

Kanadas Einzelhandelsumsätze steigen weiter angetrieben von höheren Benzinpreisen

Die Einzelhandelsausgaben der Kanadier dürften den fünften Monat in Folge steigen, wobei höhere Benzinpreise der wichtigste Treiber bleiben. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im April gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent auf saisonbereinigt 73,03 Milliarden kanadische Dollar, was etwa 51,65 Milliarden US-Dollar entspricht, wie Statistics Canada mitteilte. Eine vorläufige Schätzung der Einnahmen deutet darauf hin, dass die Umsätze im Mai um 1 Prozent gestiegen sind.

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June 19, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)

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