Fenchurch Advisory Partners hat eine endgültige Vereinbarung über den Zusammenschluss mit Broadhaven Capital Partners geschlossen, einem führenden unabhängigen Beratungsunternehmen für die Bereiche Finanztechnologie und Finanzdienstleistungen in Nordamerika.

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Fenchurch ist eines der renommiertesten Beratungsunternehmen im Investmentbanking, das sich ausschließlich auf den Finanzdienstleistungssektor spezialisiert hat. Mit Niederlassungen in London, New York und Paris bietet Fenchurch Unternehmen und Finanzinvestoren aus den Bereichen Versicherung, Vermögensverwaltung, Bankwesen und Spezialfinanzierung vertrauenswürdige, unabhängige Beratung. Im Jahr 2025 begleitete Fenchurch 27 Transaktionen und war damit der führende Berater für den Finanzdienstleistungssektor in Großbritannien und Europa.

Broadhaven wurde 2009 gegründet und hat sich als führende Investmentbank etabliert, die Unternehmen und Finanzinvestoren bei Fusionen und Übernahmen, Kapitalbeschaffung und strategischen Transaktionen berät und dabei über besondere Kompetenzen an der Schnittstelle zwischen Finanzdienstleistungen und Technologie verfügt. Das Unternehmen verfügt über ein Team von 40 Fachleuten mit Niederlassungen in New York und Chicago, das bei über 125 abgeschlossenen Transaktionen mit einem Gesamtwert von mehr als 100 Milliarden US-Dollar beratend tätig war. Die Führungsspitze von Broadhaven wird als Partner in das fusionierte Unternehmen eintreten, und Gerard von Dohlen, Mitbegründer von Broadhaven, wird dem Vorstand beitreten.

Diese Fusion stellt einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung von Fenchurch dar, der mit Unterstützung seines strategischen Partners Natixis CIB darauf abzielt, das führende internationale Beratungsunternehmen im Bereich Finanzdienstleistungen aufzubauen. Broadhaven erweitert sein Portfolio um ein ergänzendes nordamerikanisches Franchise, das sich durch enge Beziehungen und Branchenexpertise in den Bereichen Finanztechnologie, Vermögensverwaltung, Marktinfrastruktur und Kapitalbeschaffung im Privatsektor auszeichnet. Der Zusammenschluss wird die Expansion von Fenchurch in den Vereinigten Staaten, dem größten Finanzdienstleistungsmarkt, erheblich beschleunigen und die Fähigkeit des Unternehmens stärken, seine Kunden in einer Zeit verstärkter grenzüberschreitender Aktivitäten, regulatorischer Veränderungen und technologischer Weiterentwicklungen zu unterstützen.

Das fusionierte Unternehmen wird über mehr als 110 Investmentbanker verfügen, die sich auf den Finanzdienstleistungssektor spezialisieren, darunter 30 Senior Managing Directors und Managing Directors, verteilt auf die Niederlassungen in London, New York, Chicago und Paris. Die Kunden werden von fundierter Fachkompetenz in den einzelnen Teilsektoren, einer breiteren geografischen Abdeckung und verbesserten transatlantischen Abwicklungskapazitäten profitieren und gleichzeitig weiterhin die kompetente, unabhängige und von erfahrenen Führungskräften geleitete Beratung erhalten, die beide Unternehmen auszeichnet.

Malik Karim, Gründer und Chief Executive Officer von Fenchurch, erklärte: "Wir schätzen Broadhaven bereits seit vielen Jahren, da wir ähnliche Werte teilen, bei denen die Kundenorientierung im Mittelpunkt steht, und wir freuen uns sehr, dass wir das Unternehmen davon überzeugen konnten, sich uns anzuschließen. Gemeinsam werden wir einige unserer wichtigsten Geschäftsbereiche in Teilsektoren stärken und ein internationales Beratungsunternehmen schaffen, das sich ausschließlich auf Finanzdienstleistungen und Finanztechnologie konzentriert. Der Ausbau unserer Präsenz in den Vereinigten Staaten war für Fenchurch stets eine strategische Priorität. Broadhaven passt in jeder Hinsicht geografisch, kulturell und hinsichtlich der Abdeckung der Teilsektoren hervorragend zu uns und verbessert unsere Fähigkeit, Kunden in Europa und den USA zu unterstützen, erheblich."

Gerard von Dohlen, Mitbegründer und Partner von Broadhaven, fügte hinzu: "Der Zusammenschluss mit Fenchurch stellt für Broadhaven einen strategischen Meilenstein dar und eröffnet unseren Kunden und Mitarbeitern vielversprechende Chancen. Seit der Gründung von Broadhaven haben wir unser Unternehmen auf der Grundlage einer festen Überzeugung aufgebaut, dass eine von erfahrenen Führungskräften geleitete Beratung, eine tiefgreifende Branchenspezialisierung und ein beständiges Engagement für unsere Kunden das Modell für langfristigen Erfolg sind. Mit Fenchurch haben wir einen Partner gefunden, der sowohl diese Werte teilt als auch auf eine ähnliche Tradition bei der Gründung führender Investmentbanken im Finanzdienstleistungssektor zurückblicken kann. Unser gemeinsames Unternehmen wird der führende internationale Berater für den Finanzdienstleistungssektor sein und eine Plattform bilden, die für eine kontinuierliche, langfristige Expansion gerüstet ist."

Mohamed Kallala, Chief Executive Officer von Natixis und verantwortlich für den Bereich Corporate Investment Banking, erklärte: "Wir freuen uns, Fenchurch bei diesem wichtigen Zusammenschluss zu unterstützen und das Team von Broadhaven in unserem internationalen M&A-Beratungsnetzwerk willkommen zu heißen. Diese Transaktion stärkt die Position von Fenchurch in den Vereinigten Staaten sowie im Finanzdienstleistungssektor, einem Kernbereich von Natixis CIB."

Hinweise für die Redaktion

Über Fenchurch Advisory Partners, LLP

Fenchurch Advisory Partners ist ein unabhängiges Investmentbanking-Beratungsunternehmen, das sich ausschließlich auf den Finanzdienstleistungssektor konzentriert. Es fungiert für führende Unternehmen und Finanzinvestoren als vertrauenswürdiger Berater bei Fusionen und Übernahmen, Kapitalbeschaffungen und Aktionärsaktivismus in den Bereichen Versicherung, Vermögensverwaltung, Bankwesen und Spezialfinanzierung. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in London, New York und Paris. Fenchurch ist eine unabhängig geführte Tochtergesellschaft von Natixis CIB, die zur Groupe BPCE gehört. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.fenchurchadvisory.com.

Über Broadhaven Capital Partners, LLC

Broadhaven Capital Partners ist ein unabhängiges Investmentbanking-Unternehmen und ein führender Berater für Finanzdienstleistungsunternehmen in Nordamerika. Das Unternehmen bietet seinen Kunden aus den Bereichen Finanztechnologie, Vermögensverwaltung, Marktinfrastruktur sowie dem Finanzdienstleistungssektor im weiteren Sinne Dienstleistungen in den Bereichen M&A, Kapitalbeschaffung und strategische Beratung an. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.broadhaven.com.

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