Rund 130 Flugzeuge der Marken Cessna, Beechcraft und Hawker sowie ehrenamtliche Piloten werden mobilisiert, um mehr als 800 Special-Olympics-Athleten und -Trainer zu den 2026Special Olympics USA Games zu befördern

Der 2026 Special Olympics Airlift ist heute offiziell gestartet, als alle teilnehmenden Flugzeuge der Marken Cessna, Beechcraft und Hawker bekannt als "Doves" von Flughäfen im ganzen Land abhoben. Dove 1, eine Cessna Citation Latitude, die großzügigerweise von der Prent Corporation zur Verfügung gestellt wurde, landete am Ankunftstag auf dem St. Paul Downtown Airport (STP) mit Special-Olympics-Athleten und Delegationsmitgliedern an Bord und läutete damit den Beginn der Ankünfte im Rahmen des Lufttransports für die Special Olympics USA Games ein.

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Special Olympics Airlift takes flight nationwide; Dove 1 arrives at St. Paul Downtown Airport (Photo credit: Textron Aviation).

Die Ankunft markiert den Beginn der weltweit größten Luftbrücke in Friedenszeiten, die sich über mehr als 40 Jahre erstreckt eine koordinierte Luftfahrtaktion, die von Textron Aviation, einem Unternehmen der Textron Inc. (NYSE: TXT), organisiert wird und bei der Hunderte von Special-Olympics-Athleten und -Trainern aus verschiedenen Bundesstaaten transportiert werden, um an den nationalen Wettkämpfen teilzunehmen. Im Laufe des Tages werden im Rahmen einer sorgfältig koordinierten Aktion etwa 130 Flugzeuge am Flughafen STP eintreffen, wobei alle drei bis vier Minuten ein Flugzeug landen wird.

"Die Ankunft der Dove 1 ist stets ein beeindruckender Moment", sagte Ron Draper, President und CEO von Textron Aviation. "Es ist das Ergebnis monatelanger Planung, der Großzügigkeit der Luftfahrtgemeinschaft und vor allem der Begeisterung und Vorfreude der Athleten, die bereit für den Wettkampf anreisen."

Mit dem Fliegen etwas zurückgeben

Im Rahmen des Special Olympics Airlift werden ehrenamtliche Piloten und Flugzeuge aus dem ganzen Land mobilisiert, die ihre Zeit und ihre Ressourcen zur Unterstützung dieser Aktion zur Verfügung stellen. Die Initiative, die nun bereits im neunten Jahr läuft, hat über 10.000 Sportler und Trainer zu Special-Olympics-Veranstaltungen befördert und ihnen so bereits vor den Wettkämpfen ein erstklassiges Erlebnis beschert. Piloten, Besatzungsmitglieder und Bodenteams starteten am Freitagmorgen von 26 Standorten im ganzen Land, darunter Grand Rapids, Houston, Nashville, Orlando, Phoenix und Washington, D.C. An jedem dieser Orte fanden Abschiedsfeiern statt, bei denen die lokalen Gemeinden ihre Special-Olympics-Delegationen verabschiedeten, die zu den Special Olympics USA Games nach Minnesota reisten.

"Dies ist einer der bedeutendsten Einsätze, die wir durchführen", sagte Chris Clawson, Pilot der "Dove 1" bei der Prent Corporation. "Der Airlift verbindet Luftfahrt und Sinnhaftigkeit auf eine Weise, die diesen Sportlern unvergessliche Erlebnisse beschert und uns alle daran erinnert, dass wir Teil von etwas sind, das weit über uns selbst hinausgeht."

Im Laufe des Tages werden weitere "Doves" am STP eintreffen, wobei die Athleten von Freiwilligen und Vertretern der Special Olympics begrüßt werden, bevor sie ihre Reise zu den Spielen fortsetzen. Diese sorgfältig koordinierte Aktion beruht auf der Zusammenarbeit zwischen Piloten, Fluglotsen, Flughafenbehörden, Freiwilligen und Mitarbeitern der Special Olympics.

Mit einer erwarteten Gesamtstrecke von fast 300.000 nm (Hin- und Rückflug) und koordinierten Ankünften, die stundenlange präzise Planung erfordern, wird der "Airlift 2026" erneut das Ausmaß, die Zuverlässigkeit und die Großzügigkeit der Luftfahrtgemeinschaft unter Beweis stellen.

Athleten in der Luft

Für viele Athleten ist der Airlift das erste Mal, dass sie mit dem Flugzeug reisen, und stellt einen prägenden Moment auf ihrem Weg zu den Special Olympics USA Games dar. Der Airlift stellt sicher, dass die Athleten wettkampfbereit ankommen, und bietet ihnen zugleich ein Erlebnis, das ihre Leistungen bereits vor Beginn des Wettkampfs würdigt.

"Die Reise nach Minnesota und die Teilnahme an den USA Games 2026 sind eine Gelegenheit, noch höhere Ziele zu erreichen", sagte Emmanuel Benitez, Flag-Football-Athlet bei Special Olympics Indiana. "Die USA Games sind ein Grund, noch härter zu trainieren und sich auf das Unerwartete einzustellen."

All-Stars für Athleten

Der 2026 Special Olympics Airlift wird von namhaften Fürsprechern und Botschaftern unterstützt, die sich gemeinsam für Inklusion und Gemeinschaft engagieren.

"Der Special Olympics Airlift steht für das Beste, was Teamarbeit, Führungsstärke und Herzblut zu bieten haben", sagte Peyton Manning, Honorary Chair des Special Olympics Airlift. "Es ist beeindruckend zu sehen, wie so viele Menschen sich zusammenschließen, um sicherzustellen, dass diese Sportler die Chance erhalten, die sie verdienen, um auf nationaler Ebene zu glänzen."

"Diese Sportler haben so hart dafür trainiert, daher ist es etwas ganz Besonderes zu sehen, wie die Luftfahrtbranche zusammenkommt, um ihnen dabei zu helfen, ihr Ziel zu erreichen", sagte Dierks Bentley, Ambassador, Special Olympics Airlift. "Wenn man eine solche Entschlossenheit sieht, möchte man alles tun, um sie zu unterstützen. Es ist mir eine Ehre, einen kleinen Teil dazu beitragen zu dürfen."

Aktuelle Informationen und Einblicke hinter die Kulissen der Veranstaltungen dieser Woche finden Sie unter https://airlift.txtav.com/.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Reise des Fliegens. Seit mehr als 95 Jahren nutzt Textron Aviation Inc., ein Unternehmen der Textron Inc., das kollektive Talent der Marken Beechcraft, Cessna und Hawker, um unseren Kunden das beste Flugerlebnis zu bieten. Mit einem Angebot, das von Geschäftsflugzeugen, Turboprop-Flugzeugen und Hochleistungs-Kolbenflugzeugen bis hin zu Spezialflugzeugen, Militärtrainern und Verteidigungsprodukten reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit hergestellt hat. Kunden in mehr als 170 Ländern vertrauen auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser bewährtes globales Kundendienstnetzwerk für erschwingliche und flexible Flüge. Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com.

Über die Special Olympics USA Games

Die 2026 Special Olympics USA Games, die vom 20. bis 26. Juni 2026 in den Twin Cities von Minnesota mit Sportwettkämpfen an der University of Minnesota und im National Sports Center in Blaine stattfinden, sind eine nationale Feier der Inklusion, der Veränderung von Wahrnehmungen und der Fähigkeit des menschlichen Geistes, Grenzen zu überwinden. Die USA Games, mit Jersey Mike's Subs und United Healthcare als Co-Präsentationspartner, werden eines der größten Sportereignisse des Jahres in den USA sein und Zehntausende Fans anziehen, um die Leistungen von über 3.000 herausragenden Athleten aus allen 50 Bundesstaaten zu feiern, die in 16 olympischen Mannschafts- und Einzelsportarten gegeneinander antreten. Als ein Staat mit einer langen Tradition der Förderung von Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion bieten die USA Games nun eine einmalige Gelegenheit, neue Energie für die Special Olympics-Bewegung zu wecken und ein bleibendes Vermächtnis positiver Veränderungen zu schaffen.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Luftfahrt-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzgeschäften nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit bekannt für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems. Weitere Informationen finden Sie unter: www.textron.com.

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